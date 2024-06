Risque politique : le CAC 40 affiche désormais une légère baisse en 2024

(AOF) - Le CAC 40 a connu sa pire semaine depuis 2022 en raison de l'augmentation du risque politique en France. Le principal indice parisien a chuté aujourd’hui de 2,66% à 7503,27 points, portant ses pertes depuis lundi à 6,2%. Du fait de son repli du jour, le CAC recule d’environ 50% depuis le début de l’année. La place parisienne a nettement sous-performé Francfort (-2,9%) et Londres (-1,2%) cette semaine.

A Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq reculent légèrement après avoir inscrit jeudi de nouveaux records.

Les investisseurs s'inquiètent de la possible arrivée au pouvoir du Rassemblement national ou " Nouveau Front populaire ", dont les politiques économiques devraient encore dégrader la situation financière déjà mal en point de la France. La gauche a présenté aujourd'hui un programme, qui prévoit l'annulation de la réforme des retraites.

Le problème de la soutenabilité de la dette française se posait déjà avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Celle-ci a relégué au second plan les grands rendez-vous économiques de cette semaine, la décision de politique monétaire de la Fed et l'inflation en mai aux Etats-Unis !

Ainsi, l'écart entre le rendement allemand à 10 ans et son équivalent français a augmenté à 76 points de base. Octo AM juge probable que l'écartement des taux français par rapport à ses homologues européens se poursuive a minima jusqu'au premier vote législatif du 30 juin. " Ainsi, nous pourrions assez aisément voir le spread entre la France et l'Allemagne dépasser les 80 points de base d'ici quelques semaines, niveau déjà atteint en sortie de crise des périphériques puis lors des élections de 2017 ", prévient le gestionnaire d'actifs. Ce dernier vise 100 points de base.

Toutes les valeurs de l'indice CAC 40 ont terminé dans le rouge cette semaine. Les banques, au cœur de l'économie française, ont subi les dégagements les plus importants. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale ont chuté de plus de 10%. Les valeurs de la construction et des concessions, comme Bouygues et Vinci, ont également nettement reculé.