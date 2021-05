Risque climatique : l'exposition des banques et assureurs français est modérée

(AOF) - L'exposition des banques et assureurs français aux sept secteurs les plus affectés par le changement climatique est plutôt modérée, selon les résultats du premier exercice pilote climatique de l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution (ACPR). Ces secteurs, qui comprennent notamment la production animale, les industries extractives et l'industrie chimique, représentent environ 9,7% du portefeuille de crédit des banques et 17% du portefeuille des assureurs (dont 11% pour le seul secteur manufacturier).

" A la lumière de ces résultats, les institutions bancaires et les assureurs doivent amplifier dès aujourd'hui leurs actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, en intégrant les risques induits par ce dernier dans leur processus d'évaluation des risques financiers ", a déclaré Denis Beau, sous-gouverneur de la Banque de France.