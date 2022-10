Rishi Sunak bientôt au 10 Downing Street : baisse des taux et de la devise

(AOF) - En hausse ce matin à la suite de la décision de Boris Johnson de se retirer à la course au 10 Downing Street, la devise britannique affiche désormais une légère baisse. La livre sterling s’effrite de 0,16% à 1,1446 dollar. L’ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, partisan d'un politique budgétaire conservatrice, a été élu du parti conservateur et remplacera donc Liz Truss au poste de Premier ministre. L’élection de Rishi Sunak a entraîné une accélération de la baisse du 10 britannique, qui perd 30 points de base à 3,74%, ce qui pèse sur la devise britannique.

