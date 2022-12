Rio Tinto: vise des mines à faible empreinte écologique information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 14:01

(CercleFinance.com) - OZ Minerals, Boliden et Rio Tinto vont collaborer pour mettre au point des technologies nouvelles et innovantes de gestion des résidus, afin d'aider l'industrie minière à réduire davantage les risques tout en extrayant de ce qui était auparavant considéré comme des 'déchets' les matériaux dont le monde a besoin pour la transition énergétique.



Sous l'égide de l'initiative d'incubation Think & Act Differently (TAD), OZ Minerals, Boliden et Rio Tinto financeront et soutiendront les innovateurs qui s'efforcent de repenser l'extraction et le traitement afin d'éliminer, de minimiser, de réutiliser ou de valoriser les résidus miniers.



Mark Davies, directeur technique de Rio Tinto, a déclaré : ' Il n'est pas fréquent que des concurrents se réunissent pour collaborer à des travaux essentiels pour l'industrie. Collaborer à l'amélioration de la capacité de gestion des résidus pourrait avoir un impact à l'échelle de l'industrie. '



La collaboration soutiendra les innovateurs en leur fournissant du matériel, des fonds, des conseils techniques et la possibilité de procéder à des essais sur le terrain dans des exploitations minières.