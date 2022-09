Rio Tinto: veut une décarbonisation de l'acier information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 10:07

(CercleFinance.com) - Rio Tinto et Shougang Group, l'un des dix plus grands producteurs d'acier au monde, ont signé un protocole d'entente visant à promouvoir la recherche, la conception et la mise en oeuvre de solutions à faible teneur en carbone pour la chaîne de valeur de l'acier.



Le protocole porte notamment sur la technologie de frittage à faible teneur en carbone, l'optimisation des hauts fourneaux et des convertisseurs basiques à oxygène, ainsi que le captage et l'utilisation du carbone.



Ce partenariat souligne l'engagement stratégique de Rio Tinto à s'associer à ses clients pour trouver des solutions de décarbonisation de l'acier et à investir dans des technologies susceptibles de réduire l'intensité carbonique de la production d'acier.



'Nous voulons jouer un rôle fort en tant que partenaire industriel pour soutenir la décarbonisation de l'acier', souligne Alf Barrios, directeur commercial de Rio Tinto.



Wang Jianwei, vice-président du groupe Shougang, ajoute : 'La transition et la mise à niveau verte et à faible teneur en carbone sont la seule voie pour un développement durable et de haute qualité de l'industrie sidérurgique.'