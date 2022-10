Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: veut un changement de cap en Australie information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 10:52









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a demandé la démission du président du conseil d'administration d'Energy Resources of Australia (ERA), Peter Mansell, afin d'introduire de nouvelles perspectives pour faire face aux dépassements de coûts et de calendrier du projet Ranger (Nord de l'Australie).



Rio Tinto a cherché à travailler de manière constructive avec le comité indépendant du conseil d'administration (IBC) de l'ERA afin de trouver une solution de financement pour remplir ses obligations de réhabilitation.



Malgré cet engagement, Rio Tinto reste préoccupé par le fait que l'opposition à toute nouvelle extraction d'uranium sur les terres du peuple Mirarr, propriétaire traditionnel, n'a pas été reconnue de manière appropriée dans les propositions de financement avancées par l'IBC.



'Notre engagement est de réhabiliter la zone du projet Ranger conformément aux souhaits du peuple Mirarr. Cela passe par un renouvellement du conseil d'administration d'ERA', commente Kellie Parker, chef de la direction de Rio Tinto en Australie.



Rio Tinto réitère son engagement à réussir la réhabilitation de la zone du projet Ranger selon des normes qui permettront d'établir un environnement similaire à celui du parc national de Kakadu adjacent.





