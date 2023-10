Rio Tinto: veut renforcer la collaboration Australie-Japon information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 12:20

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a engagé 1,7 million de dollars australiens supplémentaires (environ 1 ME) dans le Fonds d'innovation Australie-Japon (AJIF), pour promouvoir la recherche et les projets universitaires entre l'Australie et le Japon, et pour renforcer la collaboration entre l'industrie, les établissements d'enseignement et les gouvernements des deux pays.



L'AJIF a pour mission de rehausser le profil de la collaboration australo-japonaise dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation et de soutenir ceux qui transforment la relation bilatérale à travers ces partenariats.



Rio Tinto est le seul bailleur de fonds de l'initiative depuis sa création, et ce dernier engagement portera ses promesses totales, depuis son soutien initial en 2018, à environ 5 millions de dollars australiens (environ 3 ME) en frais de fonctionnement et en subventions de recherche.