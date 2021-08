Rio Tinto : vers une reprise de l'activité en Afrique du Sud

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce aujourd'hui avoir entamé le processus de redémarrage des opérations de sa société minière sud africaine, Richards Bay Minerals (RBM), alors que la situation sécuritaire aux abords de la mine a été stabilisée grâce au gouvernement national et provincial, et à l'engagement substantiel des communautés locales et de leurs autorités traditionnelles.

Sinead Kaufman, directeur général de Rio Tino Minerals, a mis en avant 'la collaboration et le dialogue constructif entre les communautés hôtes, la province du KwaZulu-Natal et l'Afrique du Sud.'

A ce stade, toutefois la 'force majeure' déclarée sur les contrats clients reste toujours en vigueur, précise le groupe minier.

Rio Tinto indique que les opérations reprendront à pleine capacité 'dès que possible' et que l'impact global de la suspension des opérations sur l'activité - y compris l'arrêt du four numéro 4 tel qu'annoncé le 21 juillet 2021 - doit encore être évalué.