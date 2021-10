Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : vers un nouveau procédé pour un acier bas-carbone information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 10:33









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce développer une technologie innovante afin de pouvoir produire de l'acier à faible émission carbone. Le groupe minier utilise ainsi sur de la biomasse brute durable au lieu du charbon à coke dans le processus de fabrication de l'acier. Développé depuis une dizaine d'années, ce procédé est actuellement en instance de brevet et testé dans une usine pilote à petite échelle. Si ce test et des tests à plus grande échelle réussissent, le procédé pourrait être adopté plus largement. ' Il pourrait alors fournir un moyen rentable de produire de l'acier bas-carbone à partir de notre minerai de fer de Pilbara ', analyse Simon Trott, directeur de Rio Tinto Iron Ore. Les chercheurs de Rio Tinto travaillent avec l'équipe multidisciplinaire du Microwave Process Engineering Group de l'Université de Nottingham pour développer davantage le processus.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +2.25%