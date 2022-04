Rio Tinto: vers un corridor vert entre Asie et Australie information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 11:13

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce que le consortium dirigé par le Global Maritime Forum et dont il fait partie aux côtés de BHP, Oldendorff Carriers et Star Bulk Carriers Corp., a signé aujourd'hui une lettre d'intention (LOI) visant à évaluer la mise en place d'un 'Green Corridor' entre l'Australie et l'Asie de l'est, soit une liaison permettant le transport dé du minerai de fer.



Les gouvernements et les décideurs de l'industrie cherchent en effet accompagner la décarbonation du secteur maritime en établissant des corridors verts.



'Cette nouvelle collaboration sur le corridor vert du minerai de fer est une étape importante vers la mise en place d'un transport maritime à émissions de gaz à effet de serre nulles ou quasi nulles, tant du côté de l'offre que de la demande ', a déclaré Johannah Christensen, directeur général du Global Maritime Forum.



Ces corridors verts nécessitent la création d'une chaîne de valeur parallèle qui implique de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles relations contractuelles et stimule le développement de la production et des infrastructures de carburant décarbonées, souligne le groupe minier.