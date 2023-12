Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: vers le développement du projet Rhodes Ridge information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 10:35









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir approuvé une étude de préfaisabilité (PFS) de 77 millions de dollars US (110 millions de dollars australiens) pour faire progresser le développement du projet Rhodes Ridge, présenté comme 'l'un des meilleurs gisements de minerai de fer non exploités au monde', en Australie occidentale.



Le démarrage d'un PFS fait suite à l'achèvement d'une étude d'ordre de grandeur qui envisageait le développement d'une opération avec une capacité initiale allant jusqu'à 40 millions de tonnes par an, sous réserve des approbations pertinentes.



Le PFS devrait être achevé d'ici fin 2025 et sera suivi d'une étude de faisabilité. Le premier minerai issu du développement initial est attendu d'ici la fin de cette décennie.



Rio Tinto prévoit de consacrer plus de 400 millions de dollars australiens à l'exploration sur cinq ans, de 2024 à 2028, dans le cadre des phases d'étude en cours.



Selon le groupe, Rhodes Ridge contient 6,8 milliards de tonnes de ressources minérales à une teneur moyenne de 61,6 % Fe, dont 5,3 milliards de tonnes à 62,2 % Fe et 0,6 milliard de tonnes à 63,9 % Fe.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -0.55%