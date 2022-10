Rio Tinto: vers l'exploitation du gisement de Rhodes Ridge information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 10:56

(CercleFinance.com) - Rio Tinto et Wright Prospecting ont convenu de moderniser leur coentreprise à 50/50 couvrant le projet Rhodes Ridge dans l'East Pilbara en Australie occidentale, annonce le groupe minier.



Selon Simon Trott, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, Rhodes Ridge constitue 'l'un des plus grands et des meilleurs gisements de minerai de fer non exploités de la planète.' Le site dispose par ailleurs d'un accès immédiat aux infrastructures existantes.



La coentreprise entre les deux entités devrait donc s'atteler au développement des gisements de Rhodes Ridge en utilisant les infrastructures ferroviaires, portuaires et électriques de Rio Tinto.



Les partenaires ont d'ores et déjà entamé une étude afin d'envisager le lancement d'une opération avant la fin de la décennie avec une capacité initiale de l'usine allant jusqu'à 40 millions de tonnes par an.



Selon Rio Tinto, Rhodes Ridge contient 5,8 milliards de tonnes de ressources minérales avec une teneur moyenne de 62,3 % de fer. Les ressources totales du projet sont estimées à 6,7 milliards de tonnes.