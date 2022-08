Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: vend une partie de son portefeuille pour 525 M$ information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 10:30









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir finalisé la vente pour 525 M$ d'une redevance qu'il détient sur une zone comprenant la zone d'exploitation de la mine Cortez ainsi que le projet de développement Fourmile, au Nevada, à RG Royalties LLC, une filiale directe en propriété exclusive de Royal Gold Inc.



'Cette transaction libère de la valeur cachée de notre portefeuille et libère des liquidités immédiatement', a réagi le directeur financier de Rio Tinto, Peter Cunningham.





