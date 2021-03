Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : vend son alliage aluminium-scandium à Amaero Cercle Finance • 11/03/2021 à 13:02









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir signé un accord visant à fournir un premier lot commercial d'alliage aluminium-scandium de haute performance à Amaero, spécialiste de la fabrication additive à base de métaux. Cette première vente s'appuie sur la position unique de Rio Tinto en tant que producteur d'aluminium et de scandium, ainsi que sur sa capacité technique à mettre au point des alliages spécialisés. En vertu cet accord, Rio Tinto livrera des billettes d'alliage aluminium-scandium qui seront ensuite transformées en poudre destinée à l'impression 3D par Amaero.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +2.49%