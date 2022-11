Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Rio Tinto: va verser 250 M$ pour l'Australie-Occidentale information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 12:49

(CercleFinance.com) - Rio Tinto s'engage à verser 250 millions de dollars australiens pour soutenir les communautés d'Australie-Occidentale.



Rio Tinto et le gouvernement de l'Australie-Occidentale travailleront ensemble pour définir plus précisément les projets que Rio Tinto financera au cours des 10 prochaines années.



Cette initiative comprendra des projets qui contribueront aux résultats sociaux et économiques à long terme dans des domaines tels que l'éducation et la formation, la santé, le bien-être des Autochtones et la décarbonisation énergétique.



Simon Trott, chef de la direction de Rio Tinto Iron Ore, a déclaré : ' Cette initiative est un excellent exemple de collaboration entre le gouvernement et l'industrie pour soutenir des projets essentiels qui permettront à notre communauté de prospérer pour les générations à venir '.