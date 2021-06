Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : va utiliser des camions citernes autonomes Cercle Finance • 22/06/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce le futur déploiement des premiers camions-citernes entièrement autonomes au monde dans sa mine de minerai de fer de Gudai-Darri, en Australie occidentale. Les nouveaux véhicules, principalement utilisés pour la suppression de la poussière sur le site, amélioreront la productivité et permettront de suivre numériquement la consommation d'eau et de réduire les déchets. Développés grâce à une collaboration avec Caterpillar, ces camions disposent d'un système intelligent embarqué qui détecte les conditions sèches et poussiéreuses sur place, déclenchant l'application d'eau sur les routes pour les maintenir en bon état. Le processus de remplissage est également entièrement automatisé, les camions d'eau reconnaissant quand il est temps de remplir la cuve. Ils se rendent automatiquement au réservoir, se garent et font le plein avant de retourner sur le terrain.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +1.74%