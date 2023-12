Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: va tenir sa réunion pour investisseurs à Sydney information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 10:12









(CercleFinance.com) - Rio Tinto tiendra aujourd'hui son séminaire pour investisseurs à Sydney et fera le point sur les progrès réalisés dans sa stratégie à long terme visant à renforcer ses opérations, générer de la croissance dans un monde décarboné et continuer à générer des rendements attrayants pour les actionnaires.



' Nous croyons fermement que nous sommes bien positionnés dans un monde riche en opportunités. Il n'y a jamais eu autant de demande pour ce que nous faisons, de l'exploitation minière à la transformation, et le travail que nous accomplissons aujourd'hui contribue à créer un Rio Tinto plus fort pour les années à venir', a commenté Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto.



Rio Tinto compte atteindre et maintenir à moyen terme la capacité annuelle de 345 à 360 millions de tonnes provenant de son activité de minerai de fer de Pilbara, y compris une étude de préfaisabilité en cours sur le projet Rhodes Ridge, le meilleur gisement de minerai de fer non exploité de Pilbara.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +2.11%