Rio Tinto: va soutenir la transition de BSL vers le durable

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce une collaboration avec le gouvernement du Queensland visant à soutenir les investissements dans des projets d'énergie renouvelable.



L'accord vise à soutenir la transition de Boyne Smelters Limited (BSL), la deuxième plus grande fonderie d'aluminium d'Australie, vers l'énergie renouvelable.



Il s'agira ainsi de garantir la viabilité économique de BSL à partir de 2029, tout en maintenant sa pleine capacité opérationnelle et en préservant des milliers d'emplois en Australie centrale.



Le partenariat s'inscrit dans la vision de faire de Gladstone un hub d'énergie renouvelable et prévoit des investissements supplémentaires dans des projets d'énergie durable. Cette collaboration est un élément clé pour soutenir la décarbonation de l'industrie de l'aluminium en Australie.





