Rio Tinto: va passer au diesel renouvelable à Kennecott

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé le remplacement, à partir de 2024, de la totalité de sa consommation de diesel fossile par du diesel renouvelable sur son exploitation de cuivre de Kennecott, dans l'Utah.



La flotte de Kennecott composée de 90 camions de transport et de toutes les machines lourdes commencera à passer au diesel renouvelable dès le premier trimestre 2024, ainsi que la consommation du concentrateur, de la fonderie et de la raffinerie.



La transition réduira les émissions de carbone de portée 1 de Kennecott d'environ 495000 tonnes d'équivalent CO2 par an, ce qui est comparable à l'élimination des émissions annuelles de plus de 107000 voitures particulières.





