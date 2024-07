Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: va financer la rénovation d'un hôpital australien information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - Rio Tinto va investir 20 millions de dollars australiens (soit environ 13,5 millions d'USD) pour la rénovation de l'hôpital de Paraburdoo en Australie-Occidentale, dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement local.



Ce financement, tiré de l'engagement de 250 millions de dollars australiens de Rio Tinto envers l'Initiative d'investissement communautaire des ressources, permettra de moderniser l'hôpital avec des installations modernes, y compris de nouvelles salles pour les médecins généralistes.



Le projet sera combiné avec une précédente contribution de 20 millions de dollars australiens de Rio Tinto pour un nouvel hôpital à Tom Price, afin de rendre l'ensemble des travaux plus attractif pour les entrepreneurs.





