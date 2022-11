Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: va financer deux centrales solaires en Australie information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 09:48









(CercleFinance.com) - Rio Tinto prévoit d'investir 600 millions de dollars supplémentaires dans des actifs d'énergie renouvelable dans le Pilbara, dans le cadre des efforts de la société pour décarboniser ses opérations de minerai de fer en Australie occidentale.



L'investissement financera la construction de deux centrales solaires de 100 MW ainsi que de 200 MWh de stockage sur batterie dans le Pilbara d'ici 2026. Ces installations s'ajoutent aux 34 MW d'énergie solaire installés à la mine de fer Gudai-Darri, récemment mise en service.



Le financement initial de la première grande ferme solaire a été approuvé. La construction, impliquera l'installation d'environ 225 000 panneaux solaires et devrait commencer l'année prochaine, avant la mise en service du projet en 2025.



Ce projet permettra de réduire les coûts du gaz d'environ 55 millions de dollars par an aux prix actuels en remplaçant environ 30 % de la consommation actuelle de gaz de la société dans le Pilbara.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +0.33%