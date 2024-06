Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: va détenir 73,5% de Boyne Smelters Ltd. information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir décidé d'acquérir la participation de 11,65 % de Mitsubishi Corporation dans Boyne Smelters Ltd (BSL), propriétaire de la fonderie d'aluminium de Boyne Island en Australie.



Avec cette transaction et l'acquisition récente de la participation de 2,46% de Sumitomo Chemical Company, la participation de Rio Tinto dans BSL atteindra 73,5 %.



Cette acquisition, dont le prix reste confidentiel, nécessite l'approbation du Foreign Investment Review Board de l'Australie et devrait être finalisée au second semestre de 2024.



Après ces transactions, les partenaires de la coentreprise BSL seront : Rio Tinto (73,5 %), YKK Aluminium (9,50 %), UACJ Australia (9,29 %) et Southern Cross Aluminium (7,71 %).





Valeurs associées RIO TINTO 5 243.50 GBX LSE -2.12%