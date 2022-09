Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: va débuter l'extraction de cuivre à Kennecott information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 14:27









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a validé un investissement de 55 millions de dollars en capital de développement afin de débuter l'exploitation minière souterraine et étendre la production de cuivre dans la mine de Kennecott (Utah, États-Unis).



Cette exploitation se concentrera dans un premier temps sur une zone connue sous le nom de Lower Commercial Skarn (LCS), qui devrait fournir environ 30 kt (kilotonne) de cuivre de haute qualité jusqu'en 2027, parallèlement aux opérations à ciel ouvert.



Le premier minerai devrait être produit au début de 2023, avec une pleine production au second semestre, indique le groupe.



Rio Tinto annonce par ailleurs que des véhicules électriques souterrains à batterie sont actuellement testés à Kennecott.



' L'essai de véhicules électriques souterrains à batterie est une étape passionnante dans notre travail pour créer un lieu de travail plus sûr pour nos employés, augmenter la productivité de la mine et réduire les émissions de nos opérations. Nous sommes impatients de voir leur potentiel de déploiement', a ajouté Bold Baatar, directeur général de Rio Tinto Copper, a déclaré





