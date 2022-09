Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: va acquérir Turquoise Hill information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - Rio Tinto va acquérir la totalité des actions restantes de Turquoise Hill Resources que Rio Tinto ne détient pas encore.



Le conseil d'administration de Turquoise Hill recommande à l'unanimité aux actionnaires minoritaires de voter en faveur de la meilleure et dernière offre de Rio Tinto, soit 43 $ CA par action au comptant. Cela représente une prime de 67 % par rapport au cours de clôture de Turquoise Hill de 25,68 $ CA par action le 11 mars 2022.



' Cette transaction récompense tous les actionnaires minoritaires et apporte la certitude financière nécessaire pour garantir que le projet Oyu Tolgoi en Mongolie puisse être développé ', explique Bold Baatar, chef de la direction de Rio Tinto Copper.



Une assemblée extraordinaire des actionnaires de Turquoise Hill visant à approuver l'opération devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre de 2022.





