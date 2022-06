Rio Tinto: un nouveau souffle pour Argyle Pink Diamonds information fournie par Cercle Finance • 03/06/2022 à 09:59

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avec lancé le programme Icon Partner, dans le cadre de sa stratégie de développement de la marque Argyle Pink Diamonds.



Rio Tinto a en effet conservé et géré la marque Argyle Pink Diamonds malgré la fermeture de la mine Argyle en Australie-Occidentale, en novembre 2020.



Le groupe minier a alors nommé deux développeurs prééminents du marché Argyle Pink Diamonds à savoir John Calleija (designer et propriétaire de la maison de joaillerie de luxe Calleija) et John Glajz (spécialiste des pierres rares et créateur des bijoux et objets de collection Argyle Pink Diamonds sur mesure depuis plus de 25 ans).



Les deux hommes ont été autorisés à utiliser la marque Argyle Pink Diamonds et à développer des bijoux et des pièces en édition limitée.



'Les diamants roses d'Argyle ont été une grande partie du travail de ma vie et j'ai hâte de continuer à créer des oeuvres d'art et des trésors portables pour nos clients du monde entier', a déclaré John Calleija.



Le programme Icon Partner fait partie de la stratégie conçue pour protéger la provenance des diamants roses d'Argyle, en plus d'une nouvelle certification et d'une plateforme d'échange.