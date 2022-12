Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: termine le projet hydroélectrique Kemano information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 09:39









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a mis en service un deuxième tunnel pour acheminer l'eau dans la centrale de Kemano, en Colombie-Britannique, marquant ainsi la fin du projet hydroélectrique Kemano T2.



Le nouveau tunnel, long de 16 kilomètres, a été rempli d'eau et a produit son premier mégawatt d'électricité en juillet 2022, après que sa construction a été achevée en mai 2022.



Les deux tunnels fonctionnent désormais ensemble, assurant la fiabilité à long terme de l'alimentation électrique de l'usine d'aluminium BC Works de Rio Tinto à Kitimat et des communautés voisines.



Rio Tinto estime que le projet a apporté une contribution d'environ 850 millions de dollars à l'économie de la Colombie-Britannique et qu'il employait environ 340 personnes à son apogée.



' L'achèvement d'un deuxième tunnel pour alimenter en eau la centrale hydroélectrique Kemano assurera la production durable et à long terme d'aluminium à faible teneur en carbone à notre usine d'électrolyse de Kitimat ', souligne Andrew Czornohalan, directeur des partenariats pour l'énergie et les bassins hydrographiques de Rio Tinto BC Works.





