Rio Tinto : soutenu par un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - Rio Tinto s'adjuge près de 3% à Londres, aidé par des propos d'Oddo BHF qui adopte une opinion 'neutre' sur le titre du groupe minier anglo-australien, contre 'sous-performance' précédemment, malgré un objectif de cours ramené de 5800 à 5100 pence. 'La correction du prix du minerai de fer (76% de l'EBITDA H1 2021) nous semble désormais en grande partie intégrée (potentiel +8%) tandis que son bilan solide devrait sécuriser un retour de cash très généreux aux actionnaires', explique le bureau d'études.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +2.81%