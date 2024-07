Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: se renforce dans l'aluminium bas carbone information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé vendredi vouloir installer des cellules d'électrolyse d'aluminium sans carbone au sein de son usine d'Arvida au Québec, utilisant la technologie Elysis grâce à une première licence technologique de la coentreprise Elysis.



Un investissement de 285 millions USD, en partenariat avec le gouvernement du Québec, permettra de construire une usine de démonstration avec une capacité de production annuelle de 2 500 tonnes d'aluminium sans émissions directes de gaz à effet de serre, prévue pour 2027.



Ce projet vise à renforcer la position de leader de Rio Tinto dans l'aluminium bas carbone et à développer son expertise en technologie d'électrolyse sans carbone.







