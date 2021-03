Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : scandale de Juukan Gorge, départ du président Cercle Finance • 03/03/2021 à 11:14









(CercleFinance.com) - Le président de Rio Tinto, Simon Thompson, a informé le conseil qu'il ne solliciterait pas sa réélection en tant qu'administrateur non exécutif lors des assemblées générales annuelles (AGA) 2022 de Rio Tinto plc et Rio Tinto Limited. Le départ du président de Rio Tinto intervient au terme d'une année 2020 marquée par le scandale de la destruction à la dynamite d'un site historique de la communauté aborigène d'Australie, à Juukan Gorge. 'En tant que président, je suis en fin de compte responsable des échecs qui ont conduit à cet événement tragique', a-t-il déclaré. Sam Laidlaw et Simon McKeon, respectivement administrateur indépendant de Rio Tinto plc et Rio Tinto Limited, dirigeront conjointement la recherche d'un successeur à Simon Thompson, au poste de président. Par ailleurs, Michael L'Estrange, administrateur non exécutif, se retirera du Conseil à l'issue des AG 2021.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +0.40%