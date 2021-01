Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : s'invite sur le marché du scandium Cercle Finance • 15/01/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Rio Tinto ambitionne de devenir 'le premier producteur d'oxyde de scandium de haute qualité en Amérique du Nord', avec la construction en cours d'une nouvelle usine au sein du complexe métallurgique de Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) à Sorel-Tracy, au Québec (Canada). La production commerciale d'oxyde de scandium devrait débuter au 2e trimestre 2021, assure RTFT qui précise aussi être 'bien placé pour produire des alliages aluminium-scandium répondant aux besoins de ses clients'. Rio Tinto investira 6 M$ pour la construction d'un premier module dans l'usine, avec une capacité de production initiale de trois tonnes d'oxyde de scandium par an, soit environ 20 % du marché mondial actuel. D'autres modules pourront être ajoutés par la suite en fonction de la demande. L'oxyde de scandium est utilisé pour améliorer les performances des piles à combustible à oxyde solide - qui sont notamment utilisées dans les centres de données, les hôpitaux, ou encore l'éclairage des stades. Les alliages aluminium-scandium peuvent aussi être utilisés pour l'industrie aérospatiale, la défense et l'impression 3D, précise Rio Tinto.

