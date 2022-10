Rio Tinto: s'engage pour des pratiques éthiques information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 10:17

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a publié son rapport d'étape sur les pratiques de Communities and Social Performance (CSP), qui inclut les commentaires des propriétaires traditionnels et détaille les mesures prises par la société pour reconstruire les relations avec les peuples autochtones.



Ce rapport engage les employés, les propriétaires traditionnels et autres parties prenantes à améliorer les pratiques et les résultats de l'entreprise en matière de CSP.



Le rapport détaille les progrès réalisés dans des domaines tels que les partenariats avec les propriétaires traditionnels et la modernisation des accords en Australie occidentale.



Il détaille également la mise en oeuvre de structures, normes et pratiques CSP, l'amélioration de la gouvernance et l'augmentation de l'expertise sociale avec 500 professionnels CSP travaillant sur 60 opérations dans 41 pays (contre 250 professionnels en 2020).



'Avec les peuples indigènes des terres sur lesquelles nous opérons, nous nous engageons à ce que le patrimoine culturel soit respecté, valorisé et conservé pour les générations futures', souligne Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto.



À partir de 2023, les rapports d'avancement du PSC de Rio Tinto seront intégrés à l'ensemble des rapports annuels publiés au cours du premier trimestre de chaque année.