Rio Tinto: s'associe à Gemco Rail pour les wagons à minerai

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé hier s'associer à Gemco Rail afin d'établir la toute première installation de fabrication et d'entretien de wagons de transport de minerai dans le Pilbara, créant de nouveaux emplois, augmentant les dépenses auprès des entreprises locales et autochtones et soutenant la croissance économique locale.



Rio Tinto prévoit d'investir environ 150 millions de dollars australiens (environ 94 ME) pour acheter 100 wagons de minerai construits localement sur six ans, ainsi que des investissements continus dans la remise à neuf des roulements sur dix ans, pour soutenir les opérations de l'entreprise à Pilbara.



Les 40 premiers wagons à minerai seront construits dans les installations existantes de Gemco Rail à Forrestfield, tandis que la société établira une installation supplémentaire à Karratha.





