Rio Tinto: remporte un prix d'excellence environnementale

(CercleFinance.com) - Rio Tinto fait savoir que sa Compagnie minière IOC a remporté le Prix d'excellence environnementale de'Vers le développement minier durable (VDMD)'pour ses contributions au Partenariat pour la restauration de sites abandonnés : nettoyer le Nitassinan.



Cette initiative se concentre sur la réhabilitation d'anciennes pourvoiries et dépotoirs du Nitassinan, un territoire ancestral de la nation Innu d'Uashat Mak Mani-Utenam.



Rio Tinto précise que la dégradation de ce territoire n'est pas liée aux activités d'IOC et ajoute que l'objectif du projet est de restaurer le territoire à son état d'origine.



Concrètement, il s'agira de retirer et la relocaliser de manière sécuritaire et efficace des matériaux, démontrant ainsi l'engagement d'IOC au soin de l'environnement et à la collaboration avec les communautés en utilisant leurs ressources pour soutenir les initiatives de développement durable au-delà de ses opérations habituelles.





