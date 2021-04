Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : rejoint l'initiative GVC Network au Japon Cercle Finance • 01/04/2021 à 10:29









(CercleFinance.com) - Rio Tinto Japan a rejoint la Green Value Chain Platform Network (GVC Network) du Japon, une initiative lancée en 2018 par le ministère japonais de l'environnement afin de conduire les efforts de décarbonation transparente du pays. Le président de Rio Tinto Japan, Bill Horie, s'est d'ailleurs dit 'impatient d'engager des approches innovantes avec les clients, le gouvernement et l'industrie pour aider à réduire l'empreinte carbone du Japon'. Les membres du GVC Network définissent ensemble des objectifs de réduction des émissions 'économique réalisables et efficaces'. Pour rappel, Rio Tinto vise à atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de ses opérations à l'horizon 2050.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -1.01%