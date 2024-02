Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: reçoit un financement du gouvernement canadien information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Rio Tinto fait savoir que la gouvernement du Canada a accordé 18,1 millions de dollars canadiens provenant de son 'Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone' à la Compagnie minière IOC de Rio Tinto afin de soutenir la décarbonation du traitement du minerai de fer dans ses opérations du Labrador Ouest.



Ce financement permettra à IOC de réduire la quantité de mazout lourd utilisé dans la production de boulettes et de concentré de minerai de fer.



L'entreprise installera une chaudière électrique pour remplacer les émissions provenant de l'utilisation des chaudières à mazout lourd, ainsi que des instruments et des brûleurs à haut rendement énergétique pour réduire encore la consommation de mazout lourd des machines d'induration.



Au cours de la durée de vie de ce projet, IOC constatera une réduction cumulée d'environ 2,2 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +0.98%