Rio Tinto: réalise un essai de biocarburant avec bp information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 12:10

(CercleFinance.com) - Rio Tinto et bp ont convenu de travailler ensemble sur un essai de biocarburant pour aider à réduire les émissions de carbone de la flotte maritime de Rio Tinto.



Dans le cadre de cet essai, bp fournira à Rio Tinto du biocarburant marin pendant environ 12 mois. Le carburant sera testé sur le navire RTM Tasman de Rio Tinto sur des routes transatlantiques et atlantiques-pacifiques, dans le cadre de l'un des essais de biocarburant marin les plus longs à ce jour.



Les résultats de cet essai aideront Rio Tinto à étudier les moyens de réduire les émissions de carbone de sa flotte maritime et à définir sa future stratégie en matière de biocarburants.



Laure Baratgin, chef des opérations commerciales de Rio Tinto, a déclaré : ' Un essai de plus longue durée fournira des informations importantes sur le rôle potentiel et l'utilisation à grande échelle des biocarburants, et s'aligne sur nos objectifs de réduction des émissions marines à travers notre chaîne de valeur et de soutien aux efforts de décarbonisation de l'industrie maritime '.