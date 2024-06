Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: RBM signe des contrats d'électricité renouvelable information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 17:12









(CercleFinance.com) - Rio Tinto fait savoir que sa société Richards Bay Minerals (RBM) a conclu un accord avec Khangela Emoyeni Wind Farm pour l'achat de 140 MW d'énergie éolienne, réduisant ainsi ses émissions annuelles de carbone de 20%.



Ce projet, situé dans les provinces du Cap occidental et du Cap septentrional (Afrique du Sud), contribuera à alimenter les opérations de RBM à Richards Bay, dans la province du KwaZulu-Natal.



Outre cet accord, RBM a également signé un partenariat similaire pour une centrale solaire avec Voltalia.



Ensemble, ces projets devraient fournir environ 42% des besoins énergétiques actuels de RBM, tout en créant des opportunités d'emploi et de développement des compétences dans les communautés locales.





