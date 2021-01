Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : quatre ans de plus pour la fonderie Tiwai Point Cercle Finance • 14/01/2021 à 12:02









(CercleFinance.com) - La fonderie New Zealand Aluminium Smelters (NZAS), propriété de Rio Tinto à 79,36%, va pouvoir continuer à exploiter la fonderie d'aluminium de Tiwai Point jusqu'au 31 décembre 2024, annonce aujourd'hui Rio Tinto. Le groupe minier indique en effet être parvenu à un accord avec Meridian Energy portant sur le prix de l'électricité, ce qui va permettre de 'rendre la fonderie économiquement viable et compétitive au cours des quatre prochaines années'. ' Cet accord améliore la position concurrentielle de Tiwai Point et garantit la prolongation de l'opération jusqu'en décembre 2024', confirme Alf Barrios, directeur général de Rio Tinto Aluminium. Ce délai de quatre ans va aussi permettre de mener à bien les études détaillées portant sur la fermeture éventuelle de la fonderie de Tiwai Point, avec une vaste consultation des parties prenantes, précise Rio Tinto.

