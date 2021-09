Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : publie son 1er rapport de 'performance sociale' information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce aujourd'hui la publication de son premier rapport ' Communities and Social Performance ' (CSP), présentant l'amélioration de ses pratiques sociales envers les communautés locales. L'entreprise cherche surtout à redorer son image et rétablir la confiance auprès des populations aborigènes après la destruction du site préhistorique des grottes de Juukan Gorge, en Australie occidentale, dynamité au profit de l'exploitation minière. Souhaitant désormais ' accroître la transparence dans son approche de la protection du patrimoine culturel ', Rio Tinto s'est engagé à améliorer ses pratiques et ses résultats CSP. Le rapport met notamment en avant les progrès réalisés en matière de partenariats avec les propriétaires traditionnels ou l'introduction de nouvelles structures et pratiques CSP dans l'entreprise. ' Notre objectif absolu est d'améliorer notre engagement avec les peuples autochtones et les communautés d'accueil afin que nous puissions mieux comprendre leurs priorités et leurs préoccupations, minimiser nos impacts et gérer de manière responsable le patrimoine culturel ', a déclaré le directeur général de Rio Tinto, Jakob Stausholm.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +1.19%