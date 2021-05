Rio Tinto : protocole d'accord avec InoBat, en Serbie

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce la signature d'un protocole d'accord avec InoBat - une société européenne de technologie et de fabrication de batteries.

Les deux sociétés souhaitent accélérer la mise en place d'une chaîne de fabrication et de recyclage de batteries dans le cadre du projet Jadar, en Serbie, selon le principe de 'cradle to cradle', soit zéro pollution et 100% de réutilisation.

'Cette collaboration avec InoBat permettra un échange important de connaissances et d'informations sur le traitement, le recyclage et les technologies du lithium pour la prochaine génération de batteries', souligne Marnie Finlayson, directrice générale des activités borates et lithium de Rio Tinto.

Rio Tinto précise que si elle était approuvée, la construction d'une mine en Serbie pourrait prendre quatre ans et 'représenterait un investissement important pour la Serbie avec des avantages économiques directs et indirects pour l'économie serbe'.