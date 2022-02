Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: profit net plus que doublé en 2021 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 10:20









(CercleFinance.com) - Rio Tinto publie au titre de l'exercice 2021 un profit net attribuable aux actionnaires plus que doublé (+116%) à près de 21,1 milliards de dollars, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent en progression de 58% à 37,7 milliards pour des revenus en hausse de 42% à 63,5 milliards.



'La reprise de l'économie mondiale s'est traduite par des prix vigoureux pour nos matières premières majeures, nous permettant d'enregistrer des résultat records avec un free cash-flow de 17,7 milliards de dollars', souligne son directeur général Jakob Stausholm.



Sur ces bases, la compagnie minière anglo-australienne va proposer un dividende de 10,40 dollars par action (dont 2,47 dollars de dividende spécial), soit un taux de redistribution de 79% par rapport au BPA sous-jacent de l'année écoulée.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -0.24%