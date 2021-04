Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : produit du lithium qualité batterie à Boron (USA) Cercle Finance • 07/04/2021 à 14:51









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé aujourd'hui avoir débuté la production de lithium de qualité batterie à partir de déchets de roches au sein de l'usine de démonstration du site minier de Boron en Californie, aux États-Unis. Rio Tinto est ainsi parvenu à récupérer le lithium issus des déchets de plus de 90 ans d'exploitation minière. Ce processus de production pourrait ensuite être adapté à plus large échelle. L'usine de démonstration dispose d'une capacité nominale actuelle de production de 10 tonnes par an de lithium de qualité batterie. Le processus sera optimisé tout au long de l'année et pourrait, à terme, se transformer en usine de production de 5000 tonnes par an, soit suffisamment pour fabriquer des batteries pour environ 70 000 véhicules électriques, indique Rio Tinto.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +2.33%