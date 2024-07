Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: production en hausse au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 17:36









(CercleFinance.com) - Dans son point d'activité concernant le 2e trimestre, Rio Tinto indique que la production de minerai de fer dans sa région majeure de Pilbara, en Australie Occidentale, a reculé de 2% en rythme annuel, pour atteindre 79,5 millions de tonnes, tandis que dans le même temps, les envois de minerai de fer ont progressé de 2%, à 80,3 millions de tonnes.



Parmi ses autres matières premières principales, la production d'Aluminium augmente de 1%, celle de Bauxite augmente de 9%, celle de minerai de cuivre de +18% et la production de granulés et concentrés de minerai de fer progresse de 6%.



Seule la production de dioxyde de titane s'inscrit en recul, à -22%, toujours par rapport au 2e trimestre du précédent exercice.



'La construction du projet de minerai de fer de Simandou en Guinée avance à bon rythme, le démarrage de l'exploitation souterraine à Oyu Tolgoi est sur la bonne voie et nous prévoyons de réaliser les premières productions à partir de l'usine pilote de Rincon d'ici la fin de l'année', a indiqué en substance Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto.



Le responsable évoque ainsi'une direction claire vers la croissance rentable à long terme' ainsi que 'la poursuite de rendements attractifs pour les actionnaires.'





Valeurs associées RIO TINTO 5 069,50 GBX LSE -2,36%