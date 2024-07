Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto:présente sa future directrice de l'activité cuivre information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 10:37









(CercleFinance.com) - Rio Tinto fait savoir que Katie Jackson a été nommée à la tête de l'activité cuivre de Rio Tinto, succédant à Bold Baatar qui deviendra Chief Commercial Officer plus tard cette année.



Actuellement présidente de National Grid Ventures, Katie Jackson apporte une vaste expérience internationale dans le secteur de l'énergie, ayant occupé des rôles clés chez Shell, Anadarko, Equinor et BG Group.



Elle rejoindra Rio Tinto le 1er septembre 2024 à Londres.







