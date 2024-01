Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: plusieurs collaborateurs tués dans un crash information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - La société Rio Tinto annonce ce matin avoir été informée par les autorités qu'un avion en route vers la mine Diavik, transportant un certain nombre de ses collaborateurs, s'était écrasé près de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada, faisant des victimes.



Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto, a déclaré : ' Je voudrais exprimer notre plus profonde sympathie aux familles, aux amis et aux proches de ceux qui ont été touchés par cette tragédie. En tant qu'entreprise, nous sommes absolument dévastés par cette nouvelle et offrons tout notre soutien à nos collaborateurs et à la communauté qui sont en deuil aujourd'hui.



Rio Tinto indique travailler étroitement avec les autorités afin de comprendre les circonstances de l'accident.







