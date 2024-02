Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: partenariat autour de la décarbonation de l'acier information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 10:53









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce s'associer à BHP, l'une des principales entreprises minières du monde, et à BlueScope, industriel spécialiste de l'acier, dans le cadre d'un accord-cadre visant à étudier le développement d'une première usine pilote en Australie dédiée à la fabrication de fer via un four de fusion électrique (ESF).



La collaboration vise à démontrer que la production de fer fondu à partir des minerais de Pilbara est réalisable en utilisant de l'énergie renouvelable lorsqu'elle est combinée avec la technologie de procédé de réduction directe du fer (DRI).



En cas de succès, cette collaboration pourrait contribuer à ouvrir la voie à des opérations pratiquement sans émission de gaz à effet de serre pour les sidérurgistes qui dépendent du minerai de fer australien pour répondre à la demande mondiale d'acier.



Le programme de travail de l'étude de préfaisabilité devrait s'achever à la fin de l'année. Si elle est approuvée, l'installation pilote pourrait être mise en service dès 2027.





