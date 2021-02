Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto : partenaire de Paul Wurth et SHS au Canada Cercle Finance • 16/02/2021 à 11:08









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir signé un protocole d'accord avec Paul Wurth et SHS (Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KgaA) afin de travailler à la production d'une matière première en acier à faible teneur en carbone, s'appuyant sur l'expertise combinée des trois partenaires dans toute la chaîne de valeur de l'acier. Le partenariat explorera notamment la viabilité de la transformation des boulettes de minerai de fer en fer briqueté chaud à faible teneur en carbone (HBI), en utilisant l'hydrogène vert produit à partir de l'hydroélectricité au Canada. L'étude de faisabilité devrait s'achever fin 2021 et pourrait potentiellement conduire à investir dans une usine de réduction directe à base d'hydrogène, indique Rio Tinto.

Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +1.67%