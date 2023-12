Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: partenaire de l'UNESCO en Mongolie information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 15:23









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir convenu aujourd'hui d'établir un partenariat global à long terme avec l'UNESCO dans le but de favoriser les initiatives de développement durable en Mongolie.



Lors de la cérémonie de signature qui s'est tenue à Oulan-Bator, les parties ont annoncé leur premier projet commun, axé sur la promotion du tourisme durable à travers des initiatives culturelles et de géo-patrimoine en Mongolie, qui abrite plusieurs sites du patrimoine mondial de l'UNESCO et le projet de cuivre Oyu Tolgoi de Rio Tinto.



En tirant parti de l'expertise et des ressources combinées des deux organisations, cette collaboration vise également à faciliter la création du premier géoparc de Mongolie destiné à soutenir la science géologique.





