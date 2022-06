Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Rio Tinto: ouvre la mine de minerai de fer de Gudai-Darri information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 12:47

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce l'ouverture officielle de Gudai-Darri, un mine de minerai de fer qui a nécessité près de 14 millions d'heures de travail depuis avril 2019 et plusieurs milliards de dollars d'investissement.



Présentée comme la mine du groupe 'la plus avancée technologiquement', Gudai-Darri propose en effet un déploiement sans précédent de technologies, avec notamment l'utilisation de la robotique pour le laboratoire d'échantillonnage du minerai.



Rio Tinto évoque également les camions, trains et foreuses autonomes, ainsi que la réplique numérique complète de l'usine qui permet aux équipes de surveiller et de traiter les données collectées.



La mine dispose d'une durée de vie prévue de plus de 40 ans et d'une capacité annuelle de 43 millions de tonnes qui devrait être atteinte dès 2023.