Rio Tinto: Oddo BHF reste à 'surperformance' sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Rio Tinto, avec un objectif de cours inchangé de 6800 pence.



L'analyste rapporte une information de Bloomberg selon laquelle Rio Tinto et Glencore auraient tenu des discussions préliminaires sur un rapprochement, citant 'des personnes familières'.



Jugé 'mort né' et 'peu convaincant', ce deal paraît 'd'un intérêt limité' et reposait essentiellement sur le cuivre, avance Oddo BHF.



Le broker estime que ce deal aboutirait par ailleurs à créer 'sans doute le portefeuille de matières premières le plus complexe des minières'.



' Le risque de surpayer serait aussi important avec une possible bataille avec BHP en perspective, celui-ci cherchant également à renforcer ses positions dans le cuivre et disposant d'une force de frappe financière solide' conclut-il.





Valeurs associées RIO TINTO 4 993,75 GBX LSE +1,26%